Recordopbrengst: afgelopen week meer dan helft van stroom uit duurzame bronnen

Biomassa

Onder hernieuwbare bronnen valt ook biomassa. Biomassa staat voor materiaal van plantaardige of dierlijke herkomst en komt in allerlei varianten voor, zoals mais, mest en voedselresten. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om houtsnippers die worden bijgestookt in kolencentrales. Met name die vorm van biomassa is omstreden.

Nederland heeft niet genoeg eigen resthout uit bijvoorbeeld bos- en landbouw om te voorzien in alle behoefte aan biomassa. Om die reden wordt ook hout uit het buitenland gehaald. Milieuorganisaties zetten daarom vraagtekens bij de duurzaamheid van het gebruik van biomassa.

In de definitie van 'hernieuwbare bronnen' neemt Energieopwek.nl ook biomassa mee. De website hanteert daarbij een definitie van VN-klimaatpanel IPCC.