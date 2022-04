Geen wadlooptocht, maar expeditie: gids bedenkt alternatief voor 'overbevolkte' tocht

Een wadloopgids uit Pieterburen heeft een alternatief bedacht voor wadlopen: een expeditie. Volgens gids en strandjutter Casper Meinders is het te druk met wadlopers en kun je met een expeditie de rust en weidsheid van het Waddengebied beter beleven.

"Veel mensen denken dat wadlopen dé manier is om het Waddengebied te ervaren", zegt Meinders tegen RTV Noord. "Maar de laatste jaren is het er enorm druk: op sommige momenten lopen er wel 350 wadlopers vlak bij elkaar. Dan blijft er weinig over van de weidsheid en de rust die het Waddengebied kenmerkt."

Meinders wil anderen ook in alle rust van dit gebied laten genieten en bedacht daarom de expeditie. Volgens hem kun je met een expeditie meer genieten van het gebied. "Wij vertrekken met hoog water uit Lauwersoog en gooien dan ergens het anker uit. Zeehonden zijn nieuwsgierige dieren, die komen wel naar je toe, of je ziet ze jagen. We hebben verrekijkers aan boord waarmee je in alle rust om je heen kan kijken. Wij kunnen van alles vertellen over wat je daar ziet. We hebben microscopen aan boord om het leven in het zeewater te bestuderen."

'Waddenfastfood'

Volgens Meinders leer je het echte wad niet kennen als je met een grote groep bent. "Bovendien is het voor sommige mensen niet mogelijk om door het slik te ploeteren. Je moet ook goed doorlopen in verband met het opkomende water. Tijdens een Wadexpeditie kun je rustig aan doen."

Vorig jaar werd ook al duidelijk hoe populair het wadlopen in Nederland is: