Franse militairen die omkwamen in WO I herbegraven in Turkije

Bij de ceremonie, waar de stoffelijke resten werden overgedragen aan Franse militairen, las een Franse diplomaat een speech voor die in 1934 zou zijn geschreven door Mustafa Kemal Atatürk, de latere stichter van de Republiek Turkije. Atatürk was tijdens de Eerste Wereldoorlog commandant van een divisie in Gallipoli.

De speech was gericht aan de moeders van de Britse en Franse soldaten. "Moeders die hun zonen vanuit verre landen hiernaartoe hebben gestuurd, veeg je tranen weg", zo luidde de tekst. "Jullie zonen liggen nu in onze boezem en rusten in vrede. Nu ze hun leven op dit land zijn verloren, zijn ze ook onze zonen geworden."