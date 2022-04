Weer vogelgriep vastgesteld in Barneveld, 28.600 kippen geruimd

Opnieuw is op een pluimveebedrijf in Barneveld vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een variant die zeer besmettelijk en dodelijk is voor vogels. De circa 28.600 kippen op het besmette terrein worden afgemaakt. Ook de dieren in een pluimveebedrijf in de buurt worden uit voorzorg gedood. Hoeveel dat er precies zijn, is niet bekendgemaakt.

Op de 23 andere pluimveebedrijven die binnen een straal van 3 kilometer van het besmette bedrijf liggen, onderzoekt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of daar mogelijk ook gevallen zijn van vogelgriep.

Het is het zesde pluimveebedrijf in de regio dat in minder dan twee weken tijd door de vogelgriep is getroffen. Sinds 13 april zijn er in Lunteren en Barneveld ruim een half miljoen kippen en eenden gedood. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat ook dieren in omliggende bedrijven uit voorzorg worden gedood.