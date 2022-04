Wilde staking bagagepersoneel KLM, stakers eisen gesprek met directeur

Bagagepersoneel van KLM op Schiphol heeft vanochtend het werk neergelegd. Het is vandaag de eerste dag van de meivakantie, een van de drukste dagen van het jaar op de luchthaven.

Volgens Joost van Doesburg, die Schiphol in zijn portefeuille heeft bij vakbond FNV, gaat het om een wilde staking. Dat is een staking die is geïnitieerd door de medewerkers zelf en niet door bijvoorbeeld de vakbond of werkgeversvereniging.

Van Doesburg meldt dat het bagagepersoneel "woedend" is vanwege "de slechte arbeidsvoorwaarden, enorme werkdruk en het plan om afhandelingsactiviteiten deels te gaan uitbesteden".