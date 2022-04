Man (29) opgepakt in onderzoek naar dood Alkmaarder

De politie heeft een man opgepakt vanwege de dood van de 56-jarige Peter Langenberg uit Alkmaar. Zijn lichaam werd vorige week zondag gevonden in de duinen nabij het strand van Egmond aan Zee. De vondst was volgens de politie in de buurt van "een mannenontmoetingsplaats".

De verdachte is 29 en komt uit Egmond aan Zee. Hij zit in volledige beperkingen. Onderzocht wordt wat zijn rol was bij de dood van Langenberg. De politie wil verder geen mededelingen doen vanwege het onderzoek.

Dinsdag meldde de politie in Opsporing Verzocht dat de kleding, een tas en de mobiele telefoon van Langenberg waren verdwenen. Ook was de kniebrace die hij altijd droeg spoorloos. De telefoon is wel weer gevonden en afgegeven bij een boekhandel in Egmond aan Zee.