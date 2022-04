Dode man in duinen bij Egmond waarschijnlijk slachtoffer misdrijf

De politie vermoedt dat een 56-jarige man uit Alkmaar die gisteren dood werd gevonden in de duinen bij Egmond aan Zee, door een misdrijf om het leven is gekomen.

De recherche doet onderzoek naar de zaak en kan de doodsoorzaak nog niet met zekerheid vaststellen, maar gaat vooralsnog uit van een misdrijf, meldt NH Nieuws.

De politie kwam pas vanmiddag naar buiten met nieuws over de zaak, maar kan of wil nog niet veel meer zeggen dan dat er na de vondst van het lichaam een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is gestart. Iedereen die gistermiddag iets opvallends heeft gezien in het duingebied tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee wordt gevraagd zich te melden.