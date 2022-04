Sparta-voetballer Beugelsdijk wekenlang afgeluisterd, maar geen bewijs matchfixing

Het gokgedrag van deze twee mannen, de opvallende actie van Beugelsdijk en informatie die de politie ontving over vermeende matchfixing door Beugelsdijk, deed de politie vermoeden dat Beugelsdijk de overtreding met opzet had gemaakt, met als doel een kaart te krijgen. De gokkers zouden dat geweten hebben.

In april vorig jaar is het OM een onderzoek begonnen naar mogelijke matchfixing door Beugelsdijk. Ook de NOS ontving signalen vanuit de gokmarkt en deed in dezelfde periode journalistiek onderzoek naar de voetballer.

Stroomversnelling

De zaak kwam in een stroomversnelling toen het OM hoorde van een mogelijke publicatie, zo blijkt nu. De politie besloot in de periode rondom de publicatie de voetballer en de gokker wekenlang te tappen en observeren. Ook zijn er huiszoekingen gedaan, telefoons en laptops ingenomen en zijn de betrokkenen verhoord.

Maar uit het onderzoek is dus niet gebleken dat er afspraken zijn gemaakt tussen beide gokkers en Beugelsdijk over de betreffende kaart. Volgens het OM is er daardoor geen andere mogelijkheid dan de zaak te seponeren en "relevante bevindingen" over Beugelsdijk over te dragen aan de KNVB.

Onafhankelijke aanklager

De KNVB legt het dossier nu voor aan de onafhankelijke aanklager van de KNVB. De bond juicht het ondanks het gebrek aan bewijs in de zaak toe dat het OM signalen over matchfixing in het voetbal serieus oppakt.

"Deze zaak toont nogmaals de noodzaak aan om matchfixing wettelijk strafbaar te stellen", meldt een woordvoerder. "Dat is iets waar de KNVB al langer voor pleit, net als voor meer opsporingscapaciteit en betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen KNVB, OM, politie, overheid en FIOD."