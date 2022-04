Belarussische oppositieleider Tichanovskaja neemt Four Freedoms Award in ontvangst

De Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft in Middelburg uit handen van premier Rutte de internationale Four Freedoms Award gekregen. Die is haar toegekend vanwege haar aandeel in het vreedzame verzet tegen dictator Loekasjenko van Belarus, een rol die ze in 2020 overnam van haar man toen die werd vastgezet.

Ze wordt gezien als de eigenlijke winnaar van de presidentsverkiezingen in augustus van dat jaar, waarvan Loekasjenko beweert dat hij ze met grote meerderheid heeft gewonnen. Na de verkiezingen werd er op grote schaal tegen het regime betoogd, maar die demonstraties werden met harde hand neergeslagen. Tichanovskaja ging in ballingschap in Litouwen.

Rutte haalde een toespraak aan die Tichanovskaja in november hield in het Europees Parlement, waarin ze waarschuwde voor de gevaren van dictatuur. "Dictatuur stopt niet bij geografische grenzen. Als een dictatuur niet wordt gestopt, verspreidt die zich." De premier loofde Tichanovskaja's vooruitziende blik.

"De oorlog raakt ook de toekomst van het volk in Belarus. Het raakt uw persoonlijke gevecht voor vrijheid en democratie in uw land." De oorlog die Rusland in Oekraïne heeft ontketend, confronteert ons met de vraag wat vrede en zelfbeschikking mag kosten, zei Rutte. "Welke offers zijn wij bereid te brengen om onrecht te stoppen?"