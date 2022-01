Wit-Russische oppositieleider Tichanovskaja krijgt Four Freedoms Award

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja krijgt dit jaar de Four Freedoms Award. Die wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan mensen die zich inzetten voor de democratische idealen waar de Amerikaanse oud-president Franklin Delano Roosevelt voor stond. Het is de bedoeling dat Tichanovskaja de prijs op 21 april in Middelburg in ontvangst neemt.

Tichanovskaja was bij de Wit-Russische presidentsverkiezingen van 2020 de belangrijkste rivaal van de huidige president Loekasjenko, die het land sinds 1994 met harde hand regeert. Haar echtgenoot, Sergej Tichanovski, had eigenlijk een gooi naar het presidentschap willen doen, maar hij werd opgepakt voordat hij zich kandidaat kon stellen. Daarop nam Tichanovskaja zijn rol over.

Volgens de officiële uitslag won Loekasjenko de verkiezingen met overmacht, al spraken de oppositie en internationale waarnemers al snel van grootschalige verkiezingsfraude. Ook veel Wit-Russen meenden dat er fraude was gepleegd en gingen massaal de straat op, waar ze geconfronteerd werden met ordetroepen die het protest hardhandig poogden neer te slaan.

'Ware leider'

Tichanovskaja is als gezicht van de oppositie haar land ontvlucht en verblijft nu in Litouwen. "De Roosevelt Foundation ziet in mevrouw Tichanovskaja een ware leider van de democratische beweging, die de bevolking van Belarus een stem en hoop geeft op een betere toekomst waarin de rechtsstaat en de fundamentele mensenrechten worden gerespecteerd", aldus de organisatie.

Eerdere winnaars van de internationale Four Freedoms Award zijn onder anderen Nelson Mandela, Desmond Tutu, Angela Merkel en kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai.

De Four Freedoms Award heet zo naar de historische Four Freedoms-speech van Roosevelt, uit 1941. Hij zei daarin dat iedereen recht heeft op vier fundamentele mensenrechten: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van angst. Omdat de familie van Roosevelt oorspronkelijk uit Zeeland kwam, wordt de prijs afwisseling uitgereikt in New York en Middelburg.