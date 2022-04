Huurprijzen in vrije sector stijgen verder, bijna 7 procent erbij

Toen in 2020 de coronapandemie uitbrak, daalden de huurprijzen in de vrije sector. Dat kwam vooral doordat er toen minder buitenlandse kenniswerkers naar Nederland kwamen. Dat is een belangrijke doelgroep voor vrijesectorwoningen.

"Expats zijn nu weer helemaal terug op de huurmarkt, vooral in de Randstad", zegt Pararius-directeur Jasper de Groot. "Voor corona hadden we maandelijks zo'n 50.000 bezichtigingsaanvragen van expats, nu zijn dat er meer dan 100.000. Dat is dus ruimschoots verdubbeld. Er is een tekort aan arbeidskrachten en je ziet dat bedrijven hun best doen om expats naar zich toe te trekken."

In alle provincies behalve Groningen stegen de huurprijzen. In Groningen bleven ze met 15,31 euro per vierkante meter gelijk. Drenthe is de goedkoopste provincie van het land met 10,96 euro, Noord-Holland de duurste met 21,75 euro. Die hoge prijzen in Noord-Holland komen vooral door Amsterdam, waar je gemiddeld 24,29 euro per vierkante meter betaalt.

'Sector is te klein'

Volgens Pararius worden de huurprijzen onder meer opgestuwd doordat er relatief weinig vrijesectorwoningen zijn in Nederland. "Deze sector blijft veel te klein. Ruim 33 procent van de Nederlandse woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen tegenover slechts 7 procent vrije sector", aldus De Groot.

Volgens de Pararius-directeur weerhoudt de overheid beleggers ervan om in de sector te investeren. Er zijn steeds meer beleidsmaatregelen die ervoor zorgen dat koophuizen niet worden opgekocht om te verhuren. Zo werd vorig jaar de overdrachtsbelasting verhoogd voor kopers van huizen die er niet zelf in gaan wonen. En begin dit jaar voerde de overheid de zogeheten opkoopbescherming in. Gemeenten kunnen nu wijken aanwijzen waar woningen onder een bepaalde woz-waarde niet gekocht mogen worden om vervolgens te verhuren.