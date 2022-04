'De zorg is echt leuk, maar er moet betere begeleiding komen'

Ze werd al direct alleen op pad gestuurd en heeft heel vaak meegemaakt dat ze door mannelijke cliënten werd lastiggevallen. "Dat gebeurde bijna altijd bij mannen alleen. Als ik die dan ging douchen maakten ze opmerkingen als 'doe je washandje maar even af', 'wil je er niet even aanzitten?' of 'ik wil je er wel voor betalen, dat blijft dan tussen ons'." Soms hadden ze een erectie en pakten ze haar handen vast om die naar hun geslachtsdeel te leiden.

Als ze dit op haar werk vertelde, kreeg ze te horen dat het erbij hoorde, dat andere collega's dit ook meemaakten en dat je het gewoon moest negeren. Er was geen enkele vorm van voorbereiding of nazorg, terwijl ze daar wel behoefte aan had. Als ze op haar werk zei dat ze niet meer naar een bepaalde man wilde omdat hij haar lastigviel, werd er gezegd 'er is niemand anders, dus als jij niet gaat, komt er niemand'.

Door je grenzen heen

"Als je zo jong bent, wil je geld verdienen, je wil het goed doen en je wil niet teleurstellen", zegt Morena. Daardoor ging ze jarenlang door haar eigen grenzen heen. "Ik voelde mij op mijn werk nooit op mijn gemak als vrouw zijnde."

Na zes jaar ging het werk haar zo tegen staan dat ze ermee ophield. En dat had volgens haar niet gehoeven. "Zorg is echt heel leuk, maar er moet echt meer begeleiding komen en meer voorbereiding op de opleiding.'

"Het thema is nu nog te onbespreekbaar binnen zorgorganisaties, zegt ook Michel van Erp van de vakbond voor zorgprofessionals NU'91. Volgens hem zijn er vaak wel protocollen, maar weten verpleegkundigen dat niet. "Dus ze weten ook niet dat ze gesteund en geholpen zullen worden als ze meldingen doen. En dat is echt belangrijk. Het gaat vaak om erg jonge mensen. Je zou denken dat, zeker als het om ouderen gaat, die afhankelijk zijn, maar je merkt dat de machtsverhouding met oudere patiënten vaak in het nadeel is van de jongere verpleegkundige."