Kleine voorsprong Macron in peilingen, vanavond belangrijk debat

In de peilingen gaat Macron op kop, maar zijn voorsprong is niet heel groot. In de campagne gaat het er daarom soms hard aan toe. Macron probeert Le Pen in diskrediet te brengen en als gevaarlijk en extremistisch neer te zetten: zo wil hij een front tegen haar vormen.

Le Pen probeert van de verkiezingen een 'referendum' over Macron te maken: ze hoopt alle onvrede over hem van de afgelopen jaren te mobiliseren.

Beide kandidaten zijn op zoek naar de kiezers die bij de eerste ronde op een van de andere kandidaten stemden. De radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon eindigde toen als derde, net achter Le Pen met 22 procent van de stemmen.

Le Pen zegt nu dat Mélenchon-kiezers bij haar terechtkunnen omdat ze het opneemt voor mensen met lage inkomens. Macron beloofde een deel van de klimaatmaatregelen van Mélenchon over te willen nemen.

De niet-stemmers

En er is nog een groep waar Macron en Le Pen hongerig naar kijken: de niet-stemmers. Bij de eerste ronde stemde slechts 74 procent van de Fransen: de laagste opkomst in 20 jaar. De thuisblijvers vormen dus ruim een kwart van het electoraat. Van de Franse jongeren ging zelfs maar iets meer dan de helft stemmen.

In het tv-debat vanavond zullen de twee presidentskandidaten vrijwel zeker lonken naar die niet-stemmers, met nieuwe plannen en beloftes. Dat wordt geen gemakkelijke opgave.

Van de kiezers heeft 66 procent geen vertrouwen in de regering. Zo'n 59 procent heeft geen vertrouwen in het parlement. Ongeveer 57 procent van de Fransen vindt dat de democratie slecht functioneert. Als mensen gevraagd wordt welk trefwoord ze associëren met de politiek, zeggen ze vooral 'wantrouwen' en 'walging'.

De groep niet-stemmers is zó omvangrijk dat ze electoraal belangrijk zijn geworden. Als een deel besluit om na het tv-debat alsnog te stemmen op Macron of Le Pen, kan dat de uitslag flink beïnvloeden. Maar als ze opnieuw thuis blijven, heeft dat ook gevolgen. Bij een lage opkomst kan een kleine groep kiezers de uitslag al beïnvloeden - helemaal bij een nek-aan-nekrace.

Vooralsnog is er een grote groep die geen van beide presidentskandidaten steunt. Veel kiezers vinden Le Pen te extreem en veel kiezers zijn ook ontevreden over de vijf jaar die Macron president was. Actievoerende studenten gebruikten vorige week de leus 'ni Macron, ni Le Pen': ze willen op geen van beiden stemmen.

Vanavond hebben Macron en Le Pen ruim twee uur de tijd om de kiezers te overtuigen.