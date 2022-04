'Nog steeds minderjarigen aan het werk bij PostNL in België'

Vanmiddag vindt er voorafgaand aan de PostNL-aandeelhoudersvergadering een protestactie plaats van FNV-leden. Zij willen vaste banen en een minimumuurloon van 14 euro.

FNV zegt in Nederland in ieder geval geen signalen te ontvangen over kinderarbeid. "Maar we zeggen wel tegen PostNL: neem je pakketbezorgers zoveel mogelijk zelf in dienst en niet via onderaannemers. Dan kun je alles een stuk beter in de gaten te houden."