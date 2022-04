Oud-commandant Kramer: foto's zinkende Moskva wijzen op raketaanval

Eerste beelden van de getroffen Moskva wijzen erop dat het Russische slagschip inderdaad is uitgeschakeld door een Oekraïense aanval, zegt oud-commandant zeestrijdkrachten Rob Kramer. "Ik kan het niet met 100 procent zekerheid zeggen, maar dit schip lijkt getroffen door raketten", zegt hij tegen de NOS.

Vier dagen na de aanval op het Russische vlaggenschip in de Zwarte Zee kwamen via sociale media enkele beelden naar buiten: wat foto's en twee seconden bewegend beeld. Daarop is bij daglicht te zien dat er nog brand woedt, het schip ongebruikelijk diep in het water ligt en slagzij maakt.

Het NOS OSINT-team heeft vastgesteld dat het schip op de foto's overeenkomt met eerdere foto's van de Moskva, al zijn datum en plaats van de beelden nog niet geverifieerd. Het is onduidelijk wie de beelden heeft gemaakt en hoe ze naar buiten zijn gekomen.

Russisch verhaal 'twijfelachtig'

Rusland houdt vol dat de Moskva is beschadigd door een brand en de ontploffing van munitie. Viceadmiraal Kramer, die tot vorig jaar het bevel had over alle Nederlandse marine-eenheden, betwijfelt dat. "Het is heel erg twijfelachtig dat de brand van binnenuit is geweest. Dan hadden ze het sneller onder controle moeten krijgen. Zo'n opslag heeft altijd een sproei-installatie en co2-systemen, juist om kwetsbaarheid te verkleinen."

"Bovendien: als er binnen iets was geëxplodeerd, dan was er meer munitie afgegaan en was de schade groter geweest. De scheepshuid was dan opengebroken en het schip was snel gezonken. Het schip werd om 20.00 uur geraakt en deze foto's zijn in de ochtend gemaakt. Dat betekent dat het schip nog lang gedreven heeft."

Op het beeldfragment is de reddingsoperatie voor de Moskva te zien: