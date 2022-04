Aanklager bestudeert rapport over mogelijke verduistering EU-gelden door Le Pen

Het Franse Openbaar Ministerie bestudeert een rapport van het antifraudebureau van de Europese Unie waarin Marine Le Pen wordt beschuldigd van het verduisteren van EU-gelden. Dat heeft het OM bevestigd na berichtgeving in Franse media.

De aanklagers kregen 11 maart een rapport van het antifraudebureau OLAF. Nieuwssite Mediapart berichtte gisteren voor het eerst over het bestaan van het rapport. Daarin zou staan dat Le Pen in haar tijd als Europarlementariër tussen 2004 en 2017 140.000 euro aan EU-gelden heeft verduisterd en samen met partijgenoten in totaal 617.000 euro oneigenlijk heeft besteed.

Le Pen en haar partijgenoten worden niet beschuldigd van zelfverrijking, maar van het gebruiken van het geld voor activiteiten die niet direct met Europa te maken hebben, zoals het betalen van eigen personeel en evenementen. Zou zou ze onder meer 23.000 euro hebben uitgegeven aan promotiemateriaal voor haar eigen partij en ruim 4000 euro voor flessen wijn voor een partijbijeenkomst.

Le Pen ontkent

Le Pen laat via haar advocaat weten dat ze van sommige van de feiten die in het rapport staan niets afweet. De andere activiteiten die in het rapport werden genoemd waren wel degelijk bedoeld voor haar werk als Europarlementariër, zegt haar advocaat.

De voorzitter van Le Pens partij Rassemblement National, Jordan Bardella, beweert dat er sprake is van Europese inmenging in de Franse verkiezingen. "De Fransen zullen niet voor de gek worden gehouden door de pogingen van de Europese Unie om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden en Marine Le Pen te beschadigen", zei hij tegen radiozender Europe 1.

Le Pen en de huidige president Emmanuel Macron zijn verwikkeld in een hevige strijd om het presidentschap. In eerste instantie leek Macron de verkiezingen tamelijk eenvoudig te gaan winnen, maar door zorgen onder de kiezers over de rap dalende koopkracht werd in de eerste verkiezingsronde ook veel op Le Pen gestemd. Op 24 april is de tweede en beslissende stemronde, waarin gekozen moet worden tussen Macron en Le Pen.