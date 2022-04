Zeker zeventien gewonden bij confrontatie Palestijnen en politie op Tempelberg

De top van de berg, met daarop de al-Aqsamoskee, is voor moslims een van de heiligste plekken, maar ook voor joden is de plek het belangrijkste heiligdom. Dit jaar vallen ramadan, Pasen en Pesach allemaal rond dezelfde periode, waardoor het zeer druk is in Jeruzalem.

Vrijdag kwam het ook al tot confrontaties tussen Palestijnen en de Israëlische oproerpolitie. Daarbij werden volgens de Rode Halve Maan 152 moskeegangers naar ziekenhuizen gebracht. De Israëlische politie meldde dat drie agenten gewond zijn geraakt. 470 mensen zijn opgepakt; de Israëlische politie betrad zelfs de moskee, wat vrijwel nooit gebeurt, en hield daar mensen aan.

Ook vorig jaar braken er ongeregeldheden uit op de plek en dat was een van de aanleidingen voor een korte, maar hevige oorlog tussen Hamas en Israël.

Het is de afgelopen weken onrustig in het gebied. In Israëlische steden waren meerdere aanslagen en bij verschillende incidenten op de Westelijke Jordaanoever werden Palestijnen doodgeschoten door Israëlische troepen.