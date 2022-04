Samson na 32 jaar nu écht verder zonder Gert

Gert Verhulst zegt tegen de VRT dat hij Samson in al die jaren nooit zat is geworden: "Samson heeft me alles gebracht wat ik heb, dus die liefde is altijd vanaf dag één heel groot geweest. Ik heb het ook 32 jaar gedaan, maar je moet op een gegeven moment stoppen. Ik kan niet tot mijn honderdste naast die hond zitten."

Belgen hoeven niet bang te zijn dat Verhulst nu achter de schermen verdwijnt. Hij presenteert nog talkshows op de commerciële zender Vier en volgend jaar is hij in de theaters te zien in een musical over zanger Will Tura.