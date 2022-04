Paus roept op tot vrede in Oekraïne: 'Dit is een Pasen van oorlog'

Paus Franciscus heeft in zijn jaarlijkse paastoespraak aandacht gevraagd voor de "wrede en zinloze" oorlog in Oekraïne. Dat deed hij voordat hij zijn traditionele urbi-et-orbi-zegen uitsprak vanaf het balkon aan het Sint-Pietersplein.

De paus sprak van "een Pasen van oorlog", en zei dat we de paasboodschap van vrede meer dan ooit nodig hebben in deze tijd. "We hebben te veel bloed en te veel geweld gezien", zei hij. "Onze harten zijn vervuld met angst en zorgen nu veel van onze broeders en zusters zich in schuilkelders moeten verstoppen om voor bommen te schuilen."

Franciscus riep meermaals op tot vrede, en sprak de hoop uit dat er een einde komt aan "het machtsvertoon" in deze oorlog en het lijden van Oekraïners. "Alstublieft, laten we niet wennen aan de oorlog", drukte hij zijn gehoor op het hart. "Laten we met luide stem om vrede roepen."

De paus noemde het hoopvol dat Oekraïense vluchtelingen in heel Europa ruimhartig worden opgevangen. Ook vroeg hij aandacht voor bijvoorbeeld de situatie in Jemen en Afghanistan, waar de bevolking lijdt onder een humanitaire crisis. Verder noemde hij andere delen in de wereld, waar mensen te lijden hebben onder terreur, economische crisis of natuurgeweld.