Ook vrouwen mogen nu afdelingen in Vaticaan leiden

Paus Franciscus heeft een nieuwe grondwet uitgevaardigd, waarin staat dat elke gedoopte katholiek, dus ook vrouwen en leken, bestuursfuncties binnen het Vaticaan mag vervullen. Een benoeming moet wel worden goedgekeurd door de paus.

De nieuwe constitutie voor de Romeinse Curie, het bestuursapparaat van het Vaticaan, is "een grote omslag", zegt Hendro Munsterman, Vaticaanwatcher en docent theologie. "Het toelaten van vrouwen is de grootste verandering. Het besluit betekent dat een vrouw bijvoorbeeld aan het hoofd van de Congegratie voor de Geloofsleer kan komen te staan, dus iets te zeggen krijgt over de leer en de doctrine van de kerk. Voorheen hadden vrouwen wel functies binnen de kerk, maar die gingen niet direct over de kerkelijke leer."

Iedere katholiek die gedoopt is en staat ingeschreven bij de katholieke kerk, dus ook een vrouw, mag elke afdeling van het Vaticaan leiden, staat in de Praedicate Evangelium (Predik het evangelie): "De paus, bisschoppen en andere gewijde dienaren zijn niet de enigen in de Kerk die kunnen evangeliseren." Tot nu toe worden de meeste afdelingen binnen het Vaticaan geleid door mannelijke geestelijken, met name door kardinalen.

Meer vrouwen op hoge posten

De hervorming, die op 5 juni ingaat, past binnen het streven van paus Franciscus om meer vrouwen op hoge posten binnen het Vaticaan te krijgen. Zo stelde hij in 2017 een vrouw aan als het hoofd van de Vaticaanse musea en wees hij in het najaar van 2020 zes vrouwen aan als zijn belangrijkste adviseurs.