Stookalert: kans op smog in heel Nederland door paasvuren

Het RIVM waarschuwt voor verhoogde concentraties fijnstof vandaag en morgen. In heel Nederland kan smog ontstaan door paasvuren. Het afsteken daarvan is in Nederland met name een traditie in het oosten en noordoosten van het land.

Rook, stof en geur kunnen hinder veroorzaken, vooral voor mensen die last hebben van hun luchtwegen, meldt RTV Oost. De luchtkwaliteit kan onvoldoende tot slecht worden. Het RIVM adviseert geen zware lichamelijke inspanning te verrichten.

Het is voor het eerst sinds drie jaar dat er weer overal in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland (en in het Duitse grensgebied) paasvuren worden aangestoken. De afgelopen twee jaar kon het niet door corona, in 2019 werden veel paasvuren op het laatste moment afgelast omdat het toen te droog was.

Het paasvuur is een eeuwenoude traditie, in feite bedoeld om het snoeihout op te ruimen. Het paasvuur in het Sallandse buurtschap Espelo is sinds 2017 bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en trekt gemiddeld 40.000 bezoekers.

Maar de traditie staat ook onder druk, juist omdat de paasvuren grote overlast kunnen veroorzaken, tot in de Randstad aan toe. In 2018 werden op Paaszondag alleen al in de regio Rijnmond bijna 250 meldingen gedaan van stankoverlast.

Dioxines. PAK's en benzeen

In 2018 was er, net als nu, sprake van een oostelijke stroming, waardoor niet alleen de paasvuren in Nederland maar ook die in Duitsland overlast konden veroorzaken. Het RIVM deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat de uitstoot van fijnstof door de paasvuren vergelijkbaar was met die van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dat was reden voor de stichting Houtrookvrij om een verbod op paasvuren te eisen.

De stichting benadrukt de gezondheidsschade, die overigens niet alleen wordt veroorzaakt door fijnstof: "uiteraard komen er nog veel meer schadelijke stoffen vrij bij verbranding van hout. Denk aan bijvoorbeeld dioxines, paks, benzeen en koolstofmonoxide."

Houtkachels

Maar hoe omstreden ook, een verbod op paasvuren is er nooit gekomen. Wel voerde de regering een stookalert in, waarbij het RIVM bij bepaalde weersomstandigheden (windstil weer, mist) adviseert om bijvoorbeeld geen houtkachels te stoken.