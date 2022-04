Eerste vrouwelijke wethouder Staphorst: 'Gemeente is er klaar voor'

Herriët Brinkman, lijsttrekker van het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen, wordt de eerste vrouwelijke wethouder van Staphorst. "De gemeente is er klaar voor", zegt ze in gesprek met RTV Oost.

Staphorst staat bekend als een van de conservatiefst kerkelijke gemeenten in Nederland. Van oudsher heerst daar het idee dat de man het hoofd van de vrouw is en dat daarom de vrouw niet actief mag zijn in de politiek.

Toch is het volgens Brinkman geen verrassing dat er nu ook in haar gemeente een vrouwelijke wethouder komt. Twaalf jaar geleden kwam ze samen met Liesbert Lubberink (PvdA) als eerste vrouw in de gemeenteraad. "Zo maakten we het pad vrij voor meer vrouwen en nu zijn we met zijn vieren."

Vertrouwen

Het wethouderschap ziet ze na twaalf jaar als een logische volgende stap en daarin voelt ze alle steun. "Ik heb van andere collega-raadsleden gehoord, ook van de SGP, dat ze er blij mee zijn en er vertrouwen in hebben. Dus dat zit wel goed", zegt ze.

Het CDA, de SGP en ChristenUnie, samen goed voor veertien van de zeventien zetels in de gemeenteraad, zitten met elkaar om tafel om te onderhandelen over een coalitieprogramma. "De komende weken gaan we eerst formeren. Het coalitieakkoord schrijven. En dan is het aan de wethouders om aan de slag te gaan", aldus Brinkman. Of het al een beetje begint te kriebelen? "Absoluut. Ik heb er echt veel zin in."