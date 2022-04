Peilingwijzer: VVD blijft onbedreigd de grootste, winst Volt verdampt

In de nieuwste Peilingwijzer blijft de VVD met afstand de grootste partij met 29 tot 33 zetels, een verlies van zo'n 3 zetels ten opzichte van het huidige aantal in de Tweede Kamer. De opvallendste verschuiving is te zien bij Volt, waar na het conflict rond Kamerlid Nilüfer Gündogan vrijwel niets meer over is van de winst die deze nieuwkomer na de Kamerverkiezingen in de peilingen boekte.

Waar Volt in de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van drie zetelpeilingen, eind december nog op 5 tot 9 zetels uitkwam, zijn dat er nu 2 tot 6. Niet of nauwelijks meer dan de drie zetels die de partij bij de Kamerverkiezingen wist binnen te slepen.

'JA21 constructiever dan PVV'

De andere nieuwkomers weten hun sprong vooruit wél vast te houden, veelal ten koste van coalitiepartijen. "Maar op de rechterflank zien we dat ook PVV en Forum voor Democratie de concurrentie van nieuwkomers als JA21 en BBB merken", zegt politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer.

Zo haalt JA21 (momenteel 7 tot 11 zetels in de Peilingwijzer) volgens recent onderzoek van I&O Research niet alleen kiezers weg bij VVD en CDA, maar ook bij PVV en FvD. Nieuwe kiezers van JA21 zeggen de combinatie van een rechtse koers met een constructieve opstelling te waarderen. "JA21 heeft meer kans op samenwerking met andere partijen", zegt een ex-PVV'er over de partij van Joost Eerdmans.

De PVV zit met 13 tot 17 zetels op dit moment aan de onderkant van de 17 die het in de Kamer bezet. Hetzelfde geldt voor FvD, bij de Provinciale Statenverkiezingen van drie jaar geleden nog de grootste van het land, maar nu in de Peilingwijzer goed voor 3 tot 5 Kamerzetels.

BBB (momenteel 1 zetel in de Tweede Kamer) blijft net als JA21 stevig in de lift omhoog en komt uit op 6 tot 10. Onder leiding van Caroline van der Plas wint deze partij onder andere van het CDA, dat ongeveer halveert op 6 tot 10 zetels.