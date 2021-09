Omtzigt zegt het nu ook officieel: niet terug naar het CDA

Kamerlid Pieter Omtzigt sluit een terugkeer naar het CDA uit. In een interview met de Twentse krant Tubantia zegt hij dat er te veel is gebeurd tussen hem en de partij om weer voor het CDA in de Kamerbankjes te gaan zitten. "Ik heb een weloverwogen besluit genomen."

Ingewijden gingen er al vanuit dat een verzoeningspoging kansloos was, en Omtzigt zegt het nu ook zelf: "Er waren verschillen over de inhoud en er waren verschillen in hoe ik vind dat je omgaat met elkaar."

Omtzigt zegde in juni zijn lidmaatschap op van het CDA. Op 15 september wil hij zijn werk als Kamerlid hervatten, na maanden thuis te zijn geweest met een burn-out.

Wel samenwerking

Hij wil voorlopig nog geen nieuwe partij oprichten en zegt in het interview dat hij in de Kamer wel samenwerking met het CDA wil zoeken, net als met andere partijen.

Aanstaande zaterdag houdt het CDA een congres. Verschillende leden willen daar bepleiten dat er een verzoeningspoging wordt ondernomen. Ze denken dat het CDA met Omtzigt aantrekkelijker is voor kiezers.