Van feestdag ruilen op de werkvloer: 'Wat je viert, is heel persoonlijk'

Bij Weber Shandwick kunnen werknemers hun 'traditionele' werkvrije feestdag ook inruilen voor een niet-feestdag, of niet-religieus evenement. Zoals de sterfdag van een dierbare of een trouwjubileum. "Wat mensen belangrijk vinden om te vieren of herdenken kan heel persoonlijk zijn", zegt bestuursvoorzitter Hafida Abahai.

Hemelvaart inruilen voor Suikerfeest

Hoewel de Goede Vrijdag in haar bedrijf een vrije doordeweekse dag is, en dus ruilbaar, heeft nog niemand er gebruik van gemaakt. "Het moet nog gaan leven", zegt Abahai. "Wel heeft al iemand zijn Hemelvaart omgeruild voor het Suikerfeest."

Arbeidsmarktdeskundige Hafid Ballafkih ziet de voordelen van een flexibele omgang met feestdagen. "Het is bekend dat autonomie bijdraagt aan werkgeluk. Ik zie ook geen reden om dit niet aan te bieden. In sommige sectoren zal het lastiger zijn, maar er zijn voorbeelden van bedrijven, zoals de politie, waarbij dit goed valt te regelen."

Spelregels

De AWVN zegt dat werkgevers er weinig op tegen hebben, zolang het werk er niet onder lijdt. "In een cao kun je een ruime afspraak maken met daarin de optie om feestdagen te ruilen. In die zin is het niet heel anders dan bij een ploegendienst. Dan kunnen mensen ook ruilen, maar zomaar wegblijven is een probleem."

Zorgen over de werkbaarheid van deze constructie - een paar collega's die wel tijdens Hemelvaart werken, andere niet - heeft Abahai niet. "Dat moet in ieder geval geen reden zijn het niet te doen. Laat wel weten aan collega's dat jij wel werkt."

Volgens arbeidsmarktdeskundige Ballafkih gebeurt het nog op kleine schaal, maar zijn dit soort veranderingen op de werkvloer onvermijdelijk. "Organisaties die zich hier tegen verzetten, zullen straks een deel van de arbeidsmarkt missen. Als organisatie moet je klaar zijn voor meer diversiteit. En dat wordt alleen maar belangrijker."