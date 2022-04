Statushouders verkleinen versneld personeelstekort in hartzorg

Vanaf deze maand slaan de opleiders van Cardiologie Centra Nederland en Amsterdam UMC twee vliegen in één klap: ze helpen statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) met een medische achtergrond via een speciale verkorte opleiding aan een baan, terwijl ze tegelijkertijd het tekort aan echocardiografisten verkleinen. Het idee is dat deze vluchtelingen de opleiding twee keer zo snel kunnen afronden omdat ze al veel medische ervaring hebben.

De 52-jarige Ivan Ursu is de eerste echocardiografist die dankzij de pilot voor deze opleiding betaald aan de slag kan.

Hij was in Moldavië een gewaardeerd arts en universitair docent in histologie. Tien jaar geleden kwam hij voor de liefde naar Nederland. Hij is nog altijd gelukkig getrouwd en is inmiddels twee kinderen rijker. Maar op professioneel vlak was het zwaar. Ondanks vijftien jaar artsenervaring blijkt het uiterst ingewikkeld om hier zijn diploma's erkend te krijgen.

"Je moet extra opleidingen doen, en natuurlijk goed Nederlands en Engels leren", vertelt Ursu. "Dat is uiteraard logisch en ik had na vijf jaar werk bijna mijn BIG-registratie voor arts binnen." Toen kwamen er weer extra eisen, waardoor het weer jaren kon gaan duren. "Mijn vrouw zei toen: 'Misschien moet je toch iets anders proberen.' Een moeilijke keuze voor mij. Dokter zijn was al mijn droom als kind."

'Veel kennis en kunde'

Aernout Somsen, cardioloog en medeoprichter van Cardiologie Centra Nederland (CCN), kwam rond die tijd tot het inzicht dat er onder statushouders veel artsen en goede verpleegkundigen zijn. "Ik dacht waarom herscholen we die mensen niet tot echocardiografist om het tekort aan deze gespecialiseerde mensen op te lossen?''

Volgens Somsen zijn door dit tekort de wachttijden voor mensen met hart- en vaatziekten onnodig lang. "Voor die mensen heb je vaak een echo nodig om te kijken hoe het gaat met hun hart bij de pompfunctie of de klepfunctie. Dat is een belangrijk onderdeel binnen de diagnostiek. Dat belangrijke proces stokt doordat we te weinig mensen hebben die een echo kunnen maken."

In samenwerking met de filantropische instelling Goldschmeding Foundation heeft Somsen een speciale opleiding voor statushouders met een medische achtergrond ontwikkeld. "We willen immers snel inlopen op het tekort aan echografisten. Er is heel veel kunde en kennis bij deze nieuwkomers waardoor we snel op niveau kunnen komen. We willen elk half jaar vier nieuwe echocardiografisten opleiden. Als ze hun diploma behalen krijgen ze automatisch een baan bij ons."

Bittere noodzaak

Somsen zegt dat zijn organisatie het belangrijk vindt om bij te dragen aan de maatschappelijke opgave om immigranten via een baan goed te laten landen in Nederland. Tegelijkertijd is er in medisch opzicht simpelweg een bittere noodzaak om zo snel mogelijk dit soort specialisten op te leiden.

"De zorgvraag neemt alleen maar toe. Vanwege betere behandelingen leven hartpatiënten gelukkig langer. Dat betekent wel dat wij voor steeds meer chronische patiënten moeten zorgen."

De Echocardiografie Academie bleek voor Ursu de ideale oplossing. Als onderdeel van de pilot voor de opleiding heeft hij sinds kort zijn certificaat in bezit en werkt hij op één van de twaalf locaties van Cardiologie Centra Nederland.

Extra stageplekken nodig

"Ik ben eindelijk weer met patiënten bezig en dat geeft mij zo'n goed gevoel. Ik heb mijn plek weer gevonden. Waar ik in Moldavië als arts een gezien persoon was zat ik hier toch een beetje in een vacuüm. Dat is nu voorbij. Mijn kinderen zijn ook trots. Papa werkt."

Erna Krusemann is als projectleider verantwoordelijk voor de opleiding. Zij hoopt dat ziekenhuizen in het hele land zich bij het initiatief aansluiten. Een gemiddelde week tijdens de opleiding bestaat uit drie stagedagen waar een ervaren echocardiografist de cursisten de fijne kneepjes van het vak bijbrengt.

"Wij als CCN verzorgen de training en begeleiding tijdens de zelfstudiedagen. Het enige dat we dus nodig hebben om op nog grotere schaal op te leiden zijn extra stageplekken met begeleiders. Alleen ziekenhuizen kunnen die leveren. Dus als er interesse is, laat het ons vooral weten."