Gewild toevluchtsoord Turkije wordt een veilige haven voor Russisch geld

De Turkse minister van buitenlandse zaken, Cavusoglu, zei onlangs dat Russische zakenlieden, onder wie ook oligarchen, welkom zijn als ze zicht aan de regels houden. Maar volgens anti-corruptieorganisaties moet Turkije oppassen voor 'dirty money'. "Sinds de oorlog zien we nieuwe hubs voor Russisch geld opkomen: Israël, Dubai, en Turkije is er zeker ook één van", zegt Oya Ozarslan van Transparency International. "Het vuile geld is verstoten uit westerse landen. Het komt nu hier naartoe".

Turkije riskeert sancties

Turkije kan buitenlands geld goed gebruiken, nu het land in zware economische problemen zit. Maar Ozerslan waarschuwt voor negatieve gevolgen op de langere termijn. "Als je vuil geld binnenlaat, kun je niet verwachten dat legitieme investeerders nog willen komen. Niemand wil investeren in vuil geld." Bovendien riskeert Turkije een reactie van westerse landen. "Het kan zijn dat er secundaire sancties worden ingesteld tegen landen als Turkije, voor het niet steunen van westerse sancties."

Hoeveel Russisch geld er momenteel Turkije binnenstroomt is niet bekend. "Er is weinig financiële transparantie in Turkije, dus we hebben geen cijfers. Ik verwacht dat Russen Turkse tussenpersonen gebruiken om aankopen te doen. Turkije importeert corruptie, terwijl het er zelf al niet al te best voorstaat als om corruptie gaat."

In delen betalen

Makelaar Murat Sarikaya heeft inmiddels Russischsprekende werknemers voor de communicatie met Russische klanten. Hij heeft net een luxeflat ter waarde van 1,5 miljoen dollar verkocht, maar er zijn problemen met de betaling. "Omdat ze niet al het geld in één keer hier kunnen krijgen, betalen ze in delen. Dit is waar we nu tegenaan lopen".

Het Oekraïense zeilteam kon het jacht van Abramovitsj niet tegenhouden, maar op een dag was ie verdwenen uit de haven van Bodrum. Algauw bleek dat de haven wordt gerund door een Brits bedrijf, dat de Britse sancties moet handhaven.

De Solaris' ligt al geruime tijd een paar kilometer verderop, bij een andere haven, in de plaats Yalikavak.