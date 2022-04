Quarantaine en mondkapje bij drukte niet meer nodig, adviseert RIVM

Op drukke plekken is het niet meer nodig om een mondkapje te dragen. Ook hoeft niemand meer in quarantaine na contact met iemand die corona heeft. Dit adviseert Jaap van Dissel van het RIVM aan minister Kuipers van Volksgezondheid.

Mensen met corona moeten wel thuis blijven en in isolatie. Het RIVM wil dat deze regel overeind blijft. Het is volgens Van Dissel nog te vroeg om dit advies te schrappen, omdat het aantal coronabesmettingen daarvoor nog te hoog is.

Winkelstraat

Het RIVM denkt dat het dragen van een mondkapje in een drukke menigte niet meer nodig is. Op drukke plekken als een markt of een winkelstraat, zijn er vluchtige contacten en is het gevaar van besmetting dus niet zo groot. Het RIVM constateert dat veel Nederlanders het huidige advies ook niet naleven.

Het RIVM benadrukt wel dat mensen met een kwetsbare gezondheid uit zelfbescherming beter een mondkapje kunnen dragen.

In maart werden de meeste coronamaatregelen afgeschaft. Daar was toen niet iedereen blij mee: