Marine onderschept in korte tijd 1900 kilo cocaïne in Caribisch gebied

Een Nederlands marineschip heeft eind maart 1900 kilo cocaïne onderschept in het Caribisch gebied. De drugs werden onderschept bij drie verschillende drugstransporten.

De cocaïne werd vervoerd op motorboten. De vondsten zijn 20, 21 en 28 maart gedaan, maar zijn nu pas bekendgemaakt. Ze werden ontdekt door patrouillevliegtuigen van de Dominicaanse Republiek en de Amerikaanse kustwacht.

In samenwerking met de Amerikaanse kustwacht werd vanaf de Zr.Ms. Friesland vervolgens een kleinere boot ingezet om de verdachten te onderscheppen. Bij de eerste twee onderscheppingen gooiden de verdachten de drugs overboord. Die zijn vervolgens uit het water gevist. Bij de derde onderschepping waren de drugs nog aan boord.

De marine lost bij sommige acties in het gebied waarschuwingsschoten voor de boeg van de verdachten om ze tot stoppen te manen. In het uiterste geval wordt op de motor geschoten om de schepen te stoppen, maar dat was in dit geval niet nodig. De verdachten reageerden op waarschuwingen.

3880 kilo drugs sinds begin dit jaar

De verdachten zijn opgepakt en overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten. In totaal heeft de Zr.Ms. Friesland sinds begin dit jaar 3880 kilo drugs onderschept en zijn 21 verdachten aangehouden.

Het schip wordt binnenkort afgelost door de Zr.Ms. Groningen, een ander groot schip van de marine. Die is in het gebied aanwezig voor ondersteuning bij anti-drugsoperaties en kan ook worden ingezet voor noodhulp of reddingsacties.