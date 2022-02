Marineschip bij Curaçao onderschept cocaïne en lost waarschuwingsschoten

Een Nederlands marineschip heeft ten zuiden van Curaçao een drugstransport onderschept. De Zr.Ms. Friesland, dat momenteel voor kustwachttaken in het Caribisch gebied wordt ingezet, loste daarbij meerdere waarschuwingsschoten. Dat meldt de Kustwacht in het Caribisch Gebied.

De drugs lagen aan boord van een boot die een bekende smokkelroute aflegde. Nadat de smokkelboot werd ontdekt, volgde een achtervolging, waarbij het marineschip waarschuwingsschoten loste.

De drie smokkelaars gooiden de lading drugs overboord en wisten te ontkomen. De partij harddrugs werd door de marine vervolgens uit zee opgevist en in beslag genomen. Het ging in totaal om 224 kilo cocaïne.

De Zr.Ms. Friesland is sinds begin dit jaar in het Caribisch gebied actief. De Zr.Ms. Holland, het schip dat eerder in de regio was gestationeerd, onderschepte in november en december vorig jaar 4735 kilo cocaïne. Dat gebeurde tijdens vijf verschillende acties.