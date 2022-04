Ook na inflatiesprong houdt Europese Centrale Bank vast aan extreem lage rente

De Europese Centrale Bank houdt vast aan het beleid om voorlopig niet de rente te verhogen, ook al loopt de inflatie in de eurozone hard op. Na een vergadering met het bestuur kondigde de centrale bank aan dat eerst het steunprogramma voor de economie in het derde kwartaal wordt stopgezet. Daarna is een renteverhoging mogelijk.

De inflatie in de eurozone liep in maart op naar 7,5 procent. In Nederland steeg de inflatie naar 9,7 procent. De centrale bank houdt er rekening mee dat de inflatie de komende maanden hoog blijft, voornamelijk vanwege de sterk gestegen energiekosten. In een verklaring zegt het bestuur dat de inflatie zich naar steeds meer sectoren verspreid.

De rente verhogen is traditioneel voor centrale banken het belangrijkste wapen om oplopende inflatie te bestrijden. Hogere rente maakt lenen duurder en remt daarmee de economische groei en prijsstijgingen, is daarbij de gedachte. De laatste keer dat de centrale bank de rente verhoogde was in juli 2011.

Inflatie stimuleren

Op dit moment stimuleert de centrale bank de economie en daarmee de inflatie door staatsobligaties op te kopen. Eurolanden profiteren daarvan omdat ze goedkoper geld kunnen lenen.

In april wordt er 40 miljard door de Europese Centrale Bank in de economie gepompt. De komende maanden wordt dat bedrag verder afgebouwd.