Zes keer per week trainen: hoe tieners 'gefitfluenced' worden

"Nee ik voel me niet verantwoordelijk daarvoor en ik vind ook niet dat je dat kan zeggen over alle fitfluencers", zegt Albert Dervishaj, op social media bekend onder de naam Kosso, tegen NOS Stories. "Want ik train mezelf ook helemaal kapot en dat is ook wat ik meegeef. Je moet hard trainen voor je doelen. Of dat nou het ideale lichaam is of een succesvol bedrijf krijgen."

Hij is een van de bekendste Nederlandse fitfluencers, met honderdduizenden volgers op Instagram en TikTok. Daar vertelt hij gedetailleerd welke vorderingen hij maakt: droogtrainen: 8 weken geleden: 107 kilo, vandaag 98,5 kg. Hoe hij dat doet: 6x40 minuten cardio per week, 6x1,5 uur krachttraining per week, 5/6 keer per dag gezond eten. Geen snoep/chips/fastfood/sausjes etc. En dat jij dat ook kan: "Als jij wil afvallen, dat kan dat gewoon! Alleen je moet er wel wat voor doen, als je thuis op de bank blijft zitten, gaat er niks gebeuren."