OM gaat verplaatsbare flitspalen inzetten in strijd tegen hardrijder

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat vijftig verplaatsbare flitspalen inzetten. Uit een proef met deze mobiele flitspalen bleek dat er veel minder snelheidsovertredingen waren.

Volgens een woordvoerder van het OM worden ze ingezet in het hele land, op plaatsen waar te hard rijden een groot risico vormt. "Dit kunnen provinciale wegen zijn, maar bijvoorbeeld ook binnen de bebouwde kom of op plaatsen waar veel ongelukken gebeuren."

De bedoeling is dat de nieuwe flitspalen een aantal weken tot maanden op één plaats blijven staan. Op die manier wil het OM een gedragsverandering bij automobilisten teweegbrengen. Justitie zegt dat de palen een bijdrage kunnen leveren aan het doel van nul verkeersdoden in 2030.

De verplaatsbare flitspaal is een tussenvorm van de mobiele radar die enkele uren één plek controleert en de vaste flitspaal die enkele jaren op een vaste locatie staat.

Momenteel staan er ruim zeshonderd vaste flitspalen in Nederland en het aantal aanvragen voor flitspalen stijgt, laat de woordvoerder van het OM weten. "Wegbeheerders melden dat er vaak te hard of door rood gereden wordt." Of dat nu meer voorkomt dan bijvoorbeeld enkele jaren geleden kon de woordvoerder niet zeggen, maar justitie ziet deze mobiele palen wel als waardevolle aanvulling op de vaste flitspalen.

Het OM verwacht dat twaalf verplaatsbare flitspalen nog dit jaar geleverd worden. De andere palen komen volgend jaar.