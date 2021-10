Drukte leidt tot meer verkeersovertredingen, flitspaal betrapt velen

Automobilisten maken weer meer verkeersovertredingen, blijkt uit cijfers waarover meerdere regionale omroepen schrijven. Tussen mei en september werden bijna 300.000 verkeersboetes meer uitgedeeld dan een jaar geleden.

De boetes (in totaal bijna 3 miljoen) zijn onder meer voor te hard rijden, rijden door rood en het gebruik van de mobiele telefoon.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid denkt dat de stijging van het aantal verkeersovertredingen in de tweede vier maanden van dit jaar voor een deel komt doordat er meer verkeer op de weg is in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar. De overheid riep in maart 2020 iedereen op om zoveel mogelijk thuis te werken vanwege de coronapandemie.

Flitspaal bij Gouda flitst het vaakst

Van alle overtredingen werden er ruim 1,1 miljoen geregistreerd door een flitspaal. De paal die de meeste hardrijders betrapte, staat bij Gouda, meldt RTV Utrecht. Daar passeerden tussen mei en september 17.256 verkeersovertreders.

Van de provincies komen de meeste snelheidsovertredingen op het conto van Zuid-Holland: 373.702. Op de tweede plaats staat Noord-Brabant met 149.127 overtredingen en daarna volgt Noord-Holland met 126.312 snelheidsovertredingen.

De steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben deze week gepleit voor meer flitspalen, om de verkeersveiligheid te bevorderen, overlast te voorkomen en als alternatief voor controles door politiemensen en handhavers.