ABN Amro maakt excuses voor slavernijverleden

De slavenhandel had een groot aandeel in de geschiedenis van ABN Amro. Dat concluderen onderzoekers van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in een rapport in opdracht van de bank zelf. Daarin worden twee achttiende-eeuwse voorlopers van ABN Amro bestudeerd: Hope & Co en R. Mees & Zoonen.

Deze voorlopers waren betrokken bij slavenhandel, plantageslavernij en de handel in producten die door slaafgemaakten waren gemaakt. ABN Amro biedt "diepgevoelde" excuses aan voor deze betrokkenheid.

'Spil in slavernij'

Hope & Co was een grote financiële speler in de achttiende eeuw en volgens de onderzoekers een spil in de Caribische slavernij. Uit een reconstructie van de boekhouding blijkt dat ongeveer een kwart tot een derde deel van de opbrengsten van Hope & Co uit slavernij voortkwam.

Hope & Co en R. Mees & Zoonen zijn via diverse fusies verbonden aan het huidige ABN Amro. Dit is een zeer versimpelde weergave daarvan: