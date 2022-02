DNB nauw betrokken bij slavernij: 'Racistische ideeën raken ons diep'

Van der onderzochte boekjaren - elke vijf jaar van 1817 tot 1863 - was bijna dertig procent van de goederen die bij DNB beleend werden, geproduceerd met slavenarbeid. Ook ondersteunde de bank het ministerie van Koloniën in het dagelijkse betalingsverkeer. Dat resulteerde erin dat het een belangrijke rol speelde in het uitbetalen van de tegemoetkoming voor de slaveneigenaren na de afschaffing van de slavernij.

"De afschaffing bij de Britten in 1833 laat zien dat eigenaren schadeloosstelling krijgen", zegt Fatah-Black. "Er zijn een aantal mensen bij DNB die geld krijgen bij de Britse afschaffing, en die willen dat dat ook voor Nederland komt. Zij willen voordat de afschaffing komt de compensatie zeker is en dat die zo groot mogelijk is, dus gaan ze lobbyen."

"De mate waarin mijn voorgangers zich hebben ingezet om het afschaffen van het slavernij te voorkomen, heeft mij geraakt", zegt Knot. "Er waren ook toen al geluiden dat slavernij onbehoorlijk was, maar mijn voorgangers hebben deze positie gebruikt om zich tegen de afschaffing te verzetten en actief in het debat geroerd."

Recht doen

Linda Nooitmeer, bestuursvoorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) vindt het uitstekend dat De Nederlandsche Bank haar geschiedenis onderzoekt: "Om te weten waar je naartoe gaat, is het van belang dat je weet waar je vandaan komt."

Het is nu volgens haar vooral belangrijk hoe DNB in het heden verantwoordelijkheid zal nemen voor het aandeel van zijn bestuurders in de slavernij. "Dat is nodig om in het heden de tot slaaf gemaakten recht te doen."

ABN Amro

ABN Amro is bezig met een soortgelijk onderzoek naar het eigen slavernijverleden. In 1824 richtte koning Willem I de Nederlandsche Handelmaatschappij op, een voorloper van de ABN Amro. De Nederlandsche Handelsmaatschappij speelde een belangrijke rol in het bevorderen van handel tussen Nederland en het toenmalige Nederlands-Indië.