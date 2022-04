Politie New York zoekt 62-jarige man voor schietincident metro

Na een schietincident in de New Yorkse metro is de politie op zoek naar een man van 62 die in Philadelphia een pick-up-truck heeft gehuurd. Volgens de politie zou hij iets met het incident te maken kunnen hebben. Het is onduidelijk of hij de dader is.

De sleutel van de pick-up-truck zat in een tas die in het metrostel op het station van 36th Street in het westen van Brooklyn werd gevonden en die mogelijk van de schutter is, zegt de politie. De pick-up-truck zelf werd in een ander deel van Brooklyn op een parkeerplaats aangetroffen.

Ook plaatste de gezochte man vermoedelijk meerdere publicaties op sociale media waarin hij onder meer klaagt over burgemeester Eric Adams van New York en dakloosheid. Uit voorzorg is de politiebescherming van Adams uitgebreid.

33 schoten

Een man met een gasmasker op stak in de ochtendspits in een metrostel een rookbom af en opende daarna het vuur. In het metrostel en op een perron werden mensen beschoten. De dader heeft volgens de politie minstens 33 keer geschoten met een handwapen. Tien mensen werden neergeschoten. Zeker 29 mensen raakten gewond. Vijf mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar zullen het naar verwachting wel overleven. De dader is spoorloos.

De politie vond in het metrostel een halfautomatisch handwapen met meerdere magazijnen en een kleine bijl. Ook werd er een vloeistof gevonden, waarschijnlijk benzine, en een zak vuurwerk.