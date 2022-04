Laagste aantal verkeersdoden sinds 2015

Vorig jaar zijn in Nederland 582 mensen om het leven gekomen door een verkeersongeval. Dat is het laagste aantal sinds 2015, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Toen verongelukten er 621 mensen.

In vergelijking met 2020 waren er vorig jaar 28 verkeersslachtoffers minder. Vooral mannen waren minder vaak slachtoffer van een ongeluk. Vorig jaar kwamen 427 mannen om in het verkeer, 26 minder dan in 2020. Bij vrouwen daalde het aantal slachtoffers van 157 naar 155.

Volgens het CBS is de daling mogelijk te verklaren door de verminderde verkeersdrukte als gevolg van de coronamaatregelen en door campagnes van de overheid, zoals die tegen rijden met alcohol op.

Meer motor en bromfietsongelukken

De meeste slachtoffers waren fietsers en inzittenden van een auto (382), maar het waren er 42 minder dan in 2020. Het aantal mensen op de motor en bromfiets dat verongelukte nam vorig jaar met 24 slachtoffers toe tot 101.

De meeste fatale ongelukken ontstonden door een botsing met een rijdend voertuig en de helft van de verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Oudere dodelijke verkeersslachtoffers vallen relatief vaak bij een fietsongeluk. Verkeersslachtoffers onder de 60 jaar komen voornamelijk om bij een auto-ongeluk.

In Gelderland en Zuid-Holland waren vorig jaar de meeste verkeersslachtoffers te betreuren. Zeeland was de provincie met de minste verkeersdoden.