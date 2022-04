Steeds meer fietsongelukken met ernstig letsel tot gevolg

Het aantal fietsers dat bij een ongeluk ernstig gewond is geraakt, is de afgelopen tien jaar met bijna een derde toegenomen. Dat concludeert kenniscentrum VeiligheidNL na onderzoek. Vorig jaar was bijna de helft van de fietsslachtoffers ouder dan 55 jaar.

Ook jongeren tussen de 12 en 17 jaar liepen de afgelopen jaren ernstige verwondingen op bij ongelukken op de fiets. Volgens VeiligheidNL speelt de elektrische fiets daarin steeds vaker een rol. Zo steeg het aantal slachtoffers met ernstig letsel onder 12-17-jarigen die op een e-bike reden van 4 procent in 2016 tot 22 procent vorig jaar.

E-bikes

Die elektrische fietsen worden steeds normaler in het verkeer, voor jong en oud, zegt directeur Martijntje Bakker daarover. Volgens het kenniscentrum liepen de slachtoffers die op een elektrische fiets reden meer risico op ernstig letsel dan slachtoffers op een gewone fiets. "Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel groter dat verhoogd risico is", zegt Bakker.

De meeste fietsongelukken met ernstige gevolgen zijn eenzijdig, aldus VeiligheidNL. Dat houdt in dat er geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken zijn. In bijna de helft van de fietsongelukken was eigen gedrag de oorzaak, concludeert het kenniscentrum. Het ging dan bijvoorbeeld om rem- of stuurfouten.

Fietshelm

In totaal steeg de afgelopen tien jaar het aantal verkeersslachtoffers met ernstig letsel met 18 procent. Vorig jaar moesten zo'n 110.000 verkeersslachtoffers worden behandeld op de spoedeisende hulp, van wie 66.000 met ernstige verwondingen als een schedelfractuur of hersenletsel. Twee derde van hen was fietser.

Volgens VeiligheidNL is preventie essentieel om het aantal verkeersslachtoffers weer te laten dalen. Volgens het kenniscentrum zouden kwetsbare verkeersdeelnemers er bijvoorbeeld goed aan doen een fietshelm te dragen. Van de fietsslachtoffers op de spoedeisende hulp droeg 3 procent een helm. Bij slachtoffers die op een e-bike reden was dat 2 procent.