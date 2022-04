82 jaar na dato namenlijst 1150 slachtoffers bombardement Rotterdam opgesteld

82 jaar na het bombardement op Rotterdam is er een officiële lijst met namen van slachtoffers. Tussen 10 en 14 mei 1940 zijn in de Maasstad 1150 doden gevallen door bombardementen en oorlogshandelingen: burgers en Nederlandse en Duitse militairen. Vandaag is de lijst met namen gepubliceerd.

"Het gaat om erkenning en herkenning", zegt Walt Schulze van Stichting Voorouder tegen regionale omroep Rijnmond. Stichting Voorouder deed samen met het Stadsarchief onderzoek naar de namenlijst.

De onderzoekers bestudeerden onder andere kaarten met informatie over waar de bommen zijn terechtgekomen, oude kranten en kadastergegevens. Ook de medewerking van het publiek was belangrijk, zegt Schulze. Via sociale media is veel informatie gedeeld. Ruim 200 nieuwe namen van slachtoffers zijn hierdoor bekend geworden.

Jongste slachtoffer was baby van 19 dagen oud

"Nabestaanden kunnen het een plekje geven. Iedereen heeft het over het bombardement op 14 mei, maar de echte oorlog begon al op 10 mei. In die paar dagen zijn meerdere bommen gevallen op bijvoorbeeld op vliegveld Waalhaven en het Noordereiland", zegt Schulze.

Clasina van Druten, een baby van 19 dagen oud, was het jongste slachtoffer van het bombardement. Ze werd dood onder het puin gevonden. Het oudste slachtoffer is de 91 jaar oude Francina Bouwman.

Van elf families is bekend dat er meer dan vijf familieleden in die meidagen zijn omgekomen. Veel slachtoffers vielen bij de strafgevangenis in Noord (42 doden) en bij de Oude Doelen, toen nog naast het stadhuis (37 doden).

De meeste Nederlandse en Duitse militairen vielen bij de gevechten rondom het voormalige vliegveld Waalhaven.