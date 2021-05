Rotterdam zoekt de namen van 400 slachtoffers van bombardement

Het Stadsarchief Rotterdam is op zoek naar ongeveer 400 namen van mensen die zijn omgekomen bij het Duitse bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940.

De lijst van slachtoffers bevat nu 450 namen, terwijl het bombardement meer dan 850 levens heeft geëist. Veel namen ontbreken omdat gewonden ook naar ziekenhuizen buiten Rotterdam werden gebracht. Als ze daar stierven, werd hun overlijden in die plaats aangegeven.

Het stadsarchief roept de hulp in van nabestaanden om de lijst volledig te maken. Wie weet dat een familielid is omgekomen bij het bombardement kan dat doorgeven via een mailadres (brandgrens@gmail.com) met vermelding van naam en geboortedatum.

Het bombardement in de middag van 14 mei 1940 duurde nog geen kwartier en legde het centrum van de stad in puin. De daaropvolgende brand hield dagenlang aan. Toen de Duitsers dreigden ook Utrecht te gaan bestoken, capituleerde Nederland.

Herdenking voor genodigden

Vanmiddag is er een herdenking bij het beeld De Verwoeste Stad op Plein 1940. Vanwege de coronamaatregelen vraagt de gemeente Rotterdam om thuis te herdenken en de ceremonie te volgen via TV Rijnmond of rijnmond.nl. De herdenking is alleen toegankelijk voor genodigden. Onder anderen burgemeester Aboutaleb en demissionair minister De Jonge houden een toespraak.

Ook nabestaanden van Gerrit van Ommering zijn aanwezig. Sergeant-majoor Van Ommering stak met een witte vlag de Maasbruggen over na het bombardement. Hij begeleidde de bevelhebber van de troepen in Rotterdam, kolonel Scharroo, die de stad ging overgeven.

In de Laurenskerk lezen kinderen de namen van elf jonge slachtoffers voor. Stadsarchivaris Jantje Steenhuis zou het "een mooi eerbetoon" vinden als volgend jaar een complete namenlijst kan worden voorgelezen.