VS verplicht niet-essentieel consulaatpersoneel Shanghai te vertrekken

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft niet-essentiële medewerkers van het consulaat in Shanghai en hun familie opgedragen hun post in de Chinese miljoenenstad te verlaten. In Shanghai geldt momenteel een strenge lockdown, al zijn de lokale autoriteiten juist van plan die iets te versoepelen.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten hebben de lokale wetten en coronamaatregelen in Shanghai en sommige andere delen van China een willekeurig karakter. Om die reden heeft de regering ook het reisadvies voor China aangescherpt.

Amerikanen wordt aangeraden hun reis naar China te heroverwegen. Reizen naar Shanghai en Hongkong worden afgeraden vanwege de geldende coronaregels, "waaronder het risico dat ouders en kinderen van elkaar worden gescheiden". Shanghai kreeg eerder deze maand veel kritiek op de maatregel om positief geteste kinderen tijdelijk te scheiden van hun ouders. Inmiddels is die regel iets versoepeld.

'Ongegronde beschuldigingen'

Vorige week had de VS consulaatpersoneel in Shanghai al aangeraden te vertrekken, op vrijwillige basis. Dat wekte toen de woede van China. De Chinese autoriteiten zeiden toen dat het land "zeer ontevreden en fel gekant was tegen de ongegronde beschuldigingen" van de VS over het Chinese coronabeleid.

Nu is het personeel dus verplicht om het consulaatterrein te verlaten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat dat nu het beste is voor de medewerkers en hun gezinnen.

Lockdown

Shanghai en andere delen van China kampen momenteel met een forse uitbraak van de omikronvariant van het coronavirus. Eind maart ging Shanghai, waar zo'n 26 miljoen mensen wonen, daarom volledig op slot, tot grote onvrede van de inwoners. Zij klagen bij de autoriteiten over een gebrek aan voedsel en andere levensmiddelen, omdat ze hun huis niet uit mogen.

Gisteren werden opnieuw ruim 22.000 inwoners van Shanghai positief getest, hoewel de meeste nauwelijks klachten hebben. Om de nieuwe uitbraak het hoofd te bieden, heeft de stad zo'n honderd geïmproviseerde ziekenhuizen opgezet met in totaal 160.000 bedden.