Horeca en toerisme krijgen het financieel moeilijker nu coronasteun is stopgezet

In de praktijk ziet Jansen vooral kleinere ondernemingen of ondernemers die het moeilijk hebben. "Zeker de horeca heeft het zwaar en ze lopen steeds tegen een muur aan. Na de lockdowns hebben ze te maken met personeelstekorten en nu ook de inflatie." Ze verwacht dat mensen gaan besparen op eten buiten de deur. Dat betekent minder klandizie voor de horeca. "Het geld klotst niet tegen de plinten."

Rabobankeconoom Erken voegt daaraan toe dat we aan de vooravond van een grondstoffencrisis zitten, waar we weinig grip op hebben. "Veel bedrijven hebben staal, aluminium, olie en gas nodig. Wel is er een verschil met de coronacrisis: corona was een risico waar ondernemers zich met geen mogelijkheid tegen konden indekken, terwijl dat voor hogere grondstofprijzen wel voor een deel geldt."

Erken pleit daarom ook niet direct voor steun vanuit de overheid voor bedrijven: "Met overheidssteun konden we de coronacrisis overbruggen, maar nu is het belangrijk dat ook de economische dynamiek terugkeert. Tegen de achtergrond van forse steunpakketten zijn namelijk veel mensen 'vastgehouden' in sectoren die de komende tijd wat moeten afslanken."

Terugbetalen

Wel helpt het ondernemers als de Belastingdienst soepeler omgaat met het saneren van belastingschulden. Want volgens Jansen bestaat een groot deel van de belastingschuld uit niet betaalde loonbelasting, wat een flinke kluif is voor ondernemers. "Dan hebben ondernemers weer een frisse start. En de uitgestelde loonbelasting was anders misschien een WW-uitkering geweest. Want zonder loonsteun hadden ondernemers waarschijnlijk tijdens de coronacrisis gedacht: weg met dat personeel."

De komende tijd worden de definitieve bedragen aan coronasteun vastgesteld op basis van de echte omzet die in alle periodes van de afgelopen twee jaar zijn behaald. Dat betekent dat ondernemers nog extra geld kunnen krijgen of juist moeten terugbetalen. Voor de eerste periode loonsteun van maart tot mei 2020 heeft 70 procent van de bedrijven een deel moeten terugbetalen.