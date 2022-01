Aantal startende ondernemers 'nog steeds erg hoog'

Vooral in de gezondheidszorg zijn in 2021 meer ondernemers begonnen dan een jaar eerder. In die sector zijn meer bedrijven zich bijvoorbeeld gaan richten op de ondersteuning en begeleiding van gehandicapten, ambulante jeugdzorg en kinderopvang.

De hoge groei van het aantal bedrijven in de gezondheidszorg is volgens Knoben het resultaat van overheidsbeleid. "Door het privatiseren van delen van de zorg ontstaan steeds meer kansen voor ondernemers in dit domein. Het grote aantal nieuwe starters in de kinderopvang past bijvoorbeeld goed bij de kabinetsplannen om kinderopvang op termijn gratis en breed beschikbaar te maken."

Ook zagen de bouw, logistiek en horeca een stijging in het aantal startende ondernemers vorig jaar. De detail- en de groothandel kenden wel een daling.

Piek aan het einde en begin

Het aantal ondernemers dat vrijwillig of noodgedwongen met hun bedrijf stopte, steeg met name in december fors. Dat is volgens hoogleraar Knoben geen verrassing.

"Het aantal vrijwillige stoppers piekt vrijwel altijd aan het einde en het begin van het jaar. Dat is voor ondernemers een 'natuurlijk' moment om ermee te stoppen", zegt Knoben. "Het opnieuw instellen van vrij strenge coronamaatregelen zou voor ondernemers ook een aanleiding kunnen zijn geweest om plannen om te stoppen daadwerkelijk uit te voeren."