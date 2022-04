Slag om de Donbas: 'Russen hebben geleerd, maar Oekraïense wil om te vechten bepalend'

Burgers in de knel

Het Rode Kruis heeft de grootste moeite om mensen in nood in Oost-Oekraïne te helpen. De hulporganisatie probeert bijvoorbeeld al langer om de belegerde stad Marioepol te bereiken, die volledig omsingeld is maar waar Oekraïense strijders nog altijd verzet bieden.

"Het is extreem moeilijk", zegt directeur Marieke van Schaik vanuit het westelijk gelegen Tsjernivtsi, waar gisteren nog een trein met zo'n 500 mensen uit het oosten aankwam. "Bij elk checkpoint op weg naar Marioepol zijn afspraken over een veilige doorgang niet doorgekomen. Dat betekent elke keer nieuwe onderhandelingen. Uiteindelijk zijn we tot 20 kilometer van Marioepol gekomen."

Het is een heel dynamisch conflict, wat het heel gevaarlijk maakt voor inwoners maar ook voor de hulpverleners die hen proberen te bereiken. "Ik hoop dat het conflict zich iets meer stabiliseert, zodat duidelijk wordt waar het veilig is en waar niet, dan is de bevoorrading makkelijker."

Het Rode Kruis schat dat inmiddels de helft van de mensen de Donbas-regio heeft verlaten of op het punt staat dat te doen. De mensen die blijven zijn ouderen, mensen met een beperking of zij die geen geld of geen auto hebben om weg te gaan. Voor achterblijvers is het volgens de organisatie niet of nauwelijks mogelijk een veilig heenkomen te zoeken.