Kabinet wil iets doen tegen forse huurstijging die dreigt in de vrije sector

Het kabinet wil voorkomen dat huurders in de vrije sector volgend jaar geconfronteerd worden met een zeer grote huurstijging door de stijgende inflatie. Minister De Jonge van Volkshuisvesting wil vanaf 2023 met een ministeriële regeling de maximale huurstijging beperken.

In het verleden mochten verhuurders in de vrije sector (met een huur boven de 750 euro per maand) de huren verhogen zonder beperking. Door een initiatiefwet van de PvdA is de maximale verhoging tot medio 2024 begrenst tot de inflatie plus 1 procent.

Maar omdat de geldontwaarding de laatste tijd zo snel toeneemt, pakt die regeling nu niet meer goed uit. Volgens De Jonge is de inflatie na november vorig jaar sterk toegenomen, in vier maanden tijd met 3 procentpunt. En er lijkt voorlopig geen einde te komen aan die ontwikkeling.

Meer in lijn met sociale sector

De Jonge wil de huurontwikkeling in de vrije sector meer in lijn brengen met die in de sociale sector. Ook daar stelt het kabinet jaarlijks een maximaal percentage vast waarmee de huren mogen stijgen.

Op basis waarvan de maximale huurstijging in de vrije sector vanaf volgend jaar wordt vastgesteld, is nog niet helemaal duidelijk. In het wetsvoorstel, dat vandaag in consultatie is gegaan, schrijft De Jonge dat hij eraan denkt om de huurverhoging "eventueel gelijk te stellen aan de inflatie of zo nodig zelfs om een andere grondslag te hanteren".