'Gezondheidszorg niet goed toegankelijk voor Oost-Europese arbeidsmigranten'

Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa blijven vaak lang met fysieke en mentale klachten lopen. Hun woon- en leefomstandigheden leiden tot gezondheidsproblemen, maar de drempel om in Nederland naar de dokter te gaan is hoog, staat in een rapport van het landelijk kenniscentrum Pharos.

Veel arbeidsmigranten zijn bang om hun baan te verliezen als ze zich ziek melden, constateren de onderzoekers. Ook de taalbarrière en een gebrek aan informatie over de Nederlandse gezondheidszorg weerhouden arbeidsmigranten van een bezoek aan bijvoorbeeld de huisarts. "Ze denken ook: over een paar maanden ga ik naar Polen, dan ga ik daar wel", staat in het rapport.