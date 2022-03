Boete voor aspergeteler Limburg voor uitbuiting arbeidsmigranten

Een aspergeteler uit Linne in Limburg heeft een boete van 85.000 euro gekregen. Werknemers woonden en werkten bij het bedrijf onder erbarmelijke omstandigheden, zegt de Arbeidsinspectie.

Naast de geldboete heeft de teler een zogenoemde 'waarschuwing preventieve stillegging' gekregen. Dat betekent dat de Arbeidsinspectie de werkzaamheden kan stilleggen als de werkgever binnen vijf jaar weer de wet overtreedt.

De misstanden bij de aspergeteler kwamen onder meer aan het licht door verklaringen en urenbriefjes. Daaruit is gebleken dat werknemers meer dan 80 uur per week moesten werken voor 7 euro per uur. Ook heeft de Arbeidsinspectie vastgesteld dat er minder uren zijn uitbetaald dan gewerkt.

Gevaarlijke en erbarmelijke omstandigheden

Voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag moet de teler een boete van 70.000 euro betalen. Omdat hij geen deugdelijke registratie heeft bijgehouden van de gewerkte uren en de genoten rust per werknemer komt daar nog eens een boete van 15.000 euro bovenop, meldt 1Limburg.

Op het complex van de aspergeteler in Linne werden juni vorig jaar meer dan vijftig arbeidsmigranten onder 'gevaarlijke en erbarmelijke omstandigheden' aangetroffen. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke controle van de vreemdelingenpolitie, de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeente Maasgouw.