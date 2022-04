'Schrap stagegesprek voor student, dat voorkomt discriminatie'

De stage- en arbeidsmarkt moet drastisch worden hervormd om racisme en discriminatie tegen te gaan. Daarvoor pleit de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh.

Hij denkt dat studenten meer kans maken op een stageplek als de onderwijsinstelling hen koppelt aan een stageplek zonder dat ze eerst op sollicitatie moeten. "Ik zie dat studenten aan hun lot worden overgelaten", zegt hij tegen NU.nl.

Volgens het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) kan stagediscriminatie door zo'n aanpak drastisch verminderen. "Je kijkt dan wat de student wil leren en wat bedrijven bieden aan leermogelijkheden en zo maak je een match", zegt onderzoeker Hanneke Felten tegen de nieuwssite.

Vooroordelen en stereotypen spelen volgens haar een rol als studenten bij een bedrijf op gesprek komen. "Afgaan op de 'klik' leidt tot stagediscriminatie en dat moeten we voorkomen."

'Open hiring'

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme heeft ook kritiek op het personeelsbeleid van de overheid. Hij pleit voor anoniem solliciteren en het diverser maken van sollicitatiecommissies.

Daarnaast is hij voorstander van open hiring, een idee dat is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Hierbij worden mensen die het snelst op een vacature reageren aangenomen, zonder dat wordt gekeken naar een cv, diploma's of ervaring. Op de werkvloer krijgen ze vervolgens een opleiding. "In de horeca kan dat makkelijker dan in de zorg", zegt coördinator Baldewsingh.

Hij laat zich naar eigen zeggen inspireren door verhalen en ideeën op town hall meetings door heel Nederland. "Arbeidsmarktdiscriminatie loopt door allerlei vormen van discriminatie heen", zegt Baldewsingh.

Hij is vorig jaar door het kabinet aangesteld en werkt aan een nationaal programma tegen discriminatie en racisme dat komende zomer klaar moet zijn.