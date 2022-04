Pakistaanse premier wordt alsnog door parlement naar huis gestuurd

Premier Imran Khan van Pakistan heeft een motie van wantrouwen van de oppositie niet overleefd. Hij werd zoals al werd verwacht door het parlement weggestuurd. Khan kreeg 174 stemmen tegen - het Lagerhuis telt 342 leden.

Over de motie was de voorbije week veel te doen. Vlak voor de stemming begon, stapte de voorzitter van het Lagerhuis op om de impasse die rondom de motie was ontstaan.

Vorige week zondag vroeg premier Khan de president het Lagerhuis te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven, om een motie van wantrouwen te ontlopen. Maar het hooggerechtshof ging daar niet mee akkoord en bepaalde dat de stemming vóór zondag alsnog door moest gaan.

'Amerikaans complot'

Khan had zijn aanhangers daarop opgeroepen de straat op te gaan om te demonstreren. Volgens hem is er sprake van een Amerikaans complot, bedoeld om hem aan de kant te zetten. Washington heeft die aantijgingen ontkend.

De 69-jarige Khan, een oud-topcricketspeler, trad in 2018 aan tot premier. Van zijn belofte destijds om een nieuw Pakistan te stichten kwam niet veel terecht. Aangenomen wordt dat Khan destijds aan de macht is gekomen door steun van het leger. Vier jaar later lijkt die liefde bekoeld, zeggen experts.

Het Lagerhuis zal nu een opvolger aanwijzen. In oktober volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen.